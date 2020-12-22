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В Харькове пьяный работник автосервиса завладел автомобилем клиентки и попал в ДТП

В Харькове пьяный работник автосервиса завладел автомобилем клиентки и попал в ДТП (36)

АТН 2020.12.22 15:31
22 декабря 2020 г. 15:00 В Харькове работник автосервиса завладел автомобилем клиентки, на котором попал в ДТП на окружной. По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, с сообщением о незаконном завладении автомобилем "Lexus RX 300" в Липецкое отделение полиции 21 декабря обратилась 21-летняя жительница Харькова. Полицейские выяснили, что девушка оставила свой автомобиль "Lexus RX 300"
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