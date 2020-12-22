Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Катастрофа Ан-26: командира воинской части в Чугуеве арестовали [фото, видео, дополняется]

Катастрофа Ан-26: командира воинской части в Чугуеве арестовали [фото, видео, дополняется] (31)

КП в Украине 2020.12.22 17:01
Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток командира военной части в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Он является одним из подозреваемых по делу о катастрофе Ан-26, который совершал учебный полет с экипажем и курсантами. Об этом 22 декабря сообщает "Громадське". Прокуратура просила взять под стражу Глазунова, а адвокат подозреваемого Сергей Рогозин просил оставить ходатайство без удовлетворения, отметив, что
КОМАНДИР, ЧАСТЬ, ЧУГУЕВ, ПОЛЕТ, ГЛАЗУНОВА, ГЛАЗУНОВ, Глазунов, Кишеня, Рогозин, Киев, Харьков, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020