Душил и резал глотки: на Донетчине задержали 26-летнего убийцу в костюме Супермена (36)

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- В Славянске задержан подозреваемый в тройном убийстве : Bigmir)net Новости 20:09
- В Славянске задержан подозреваемый в тройном убийстве : NewsMir.info 20:07
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- Убийство семьи в Славянске: копы задержали подозреваемого : Сегодня.ua 20:02
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- "Супермен-душегуб" совершил жуткое тройное убийство в Славянске (фото, видео) : Подробности.ua 19:11
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- Декабрь, 22 в 18:55 Душил и резал глотки: на Донетчине задержали 26-летнего убийцу в костюме Супермена : ICTV Факти 19:06
- Душил и резал глотки: на Донетчине задержали 26-летнего убийцу в костюме Супермена : ГЛАВПОСТ 19:06
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- В костюме супермена: полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве в Славянске : Еспресо TV 18:34
- В Славянске задержан подозреваемый в совершении тройного убийства : ОбщеЖитие Online 18:11
- Душил веревкой и перерезал горло: задержали убийцу семьи в Славянске : Gazeta.ua 18:06
- Тройное убийство на Донетчине: рецидивист устроил резню в квартире и задушил приятеля : Mrpl.City 18:02
- Мужчина в костюме Супермена убил трех человек на Донбассе: подробности и фото : Телеграф.com.ua 17:44
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- По делу о тройном убийстве в Славянске задержан 26-летний подозреваемый : Kramatorsk.info 16:52
- За тройное убийство в Славянске задержали мужчину в костюме супермена : ПрессОрг24 16:38
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