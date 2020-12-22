В Украине запустят интернет-портал о событиях и преступлениях в оккупированном Крыму и ОРДЛО (37)

Еспресо TV 2020.12.22 17:34

22 декабря, 2020, 17:16 В Украине появится интернет-портал о ключевых событиях и преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей Об этом сообщает ОПГ . Офис генпрокурора, Представительство президента в АР Крым и Украинский институт национальной памяти подписали меморандум о создании первого интернет-портала о ключевых событиях и преступлениях на временно оккупированных территориях.