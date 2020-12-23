Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали (35)

PonomarOleg.com 2020.12.23 08:19

07:51 23.12.2020 interfax За минувшие сутки российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс- центре штаба операции Объединенных сил. "За прошедшие сутки, 22 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня около трех населенных пунктов.