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Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали (35)

PonomarOleg.com 2020.12.23 08:19
07:51 23.12.2020 interfax За минувшие сутки российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс- центре штаба операции Объединенных сил. "За прошедшие сутки, 22 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня около трех населенных пунктов.
МИНОМЕТ, КАЛИБР, ГРАНАТОМЕТ, ОГОНЬ, ДОНБАСС, ПУЛЕМЕТ, Украина, Луганск, Россия
2020.12.23 (35)

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