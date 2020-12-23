Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали (35)

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- Сутки в ООС: противник 9 раз нарушил режим тишины : Pokrovsk.news 09:18
- Сутки в ООС: террористы 9 раз нарушили тишину : UATV 09:15
- На Донбассе боевики снова нарушили режим тишины : Авдеевка.сити 09:14
- В ООС за сутки зафиксировано девять обстрелов : Bigmir)net Новости 09:09
- За сутки 9 нарушений: боевики применяли минометы и гранатометы против украинских военных : RegioNews 08:42
- Штаб заявил о 9 обстрелах на Донбассе : Новости Донбасса 08:40
- Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, потерь с нашей стороны нет : Iнше ТВ 08:36
- Боевики 9 раз нарушали "перемирие", в частности минировали территорию - штаб : Громадське телебачення 08:36
- Декабрь, 23 в 8:06 Обстреляли 3 населенных пункта: боевики на Донбассе открыли огонь из гранатометов : ICTV Факти 08:36
- Оккупанты на Донбассе девять раз за сутки нарушили "перемирие" : Еспресо TV 08:34
- На Донбассе девять обстрелов с применением тяжелой артиллерии: бойцы ООС огонь в ответ не открывали : Прямий канал 08:31
- Мины и обстрелы из гранатометов: боевики на Донбассе прибегли к очередным провокациям : 24 канал 08:30
- За минувшие сутки на Донбассе боевики девять раз нарушили "режим тишины" : 112.ua 08:30
- На Донбассе боевики продолжают нарушать режим "тишины" - ООС : DailyUA 08:24
- Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали : PonomarOleg.com 08:19
- Сутки на Донбассе: НВФ девять раз обстреляли украинские позиции : Західна iнформаційна корпорація 08:17
- Вооруженные формирования РФ вновь применили запрещенное вооружение, ежедневное количество обстрелов в Донбассе растет : ZN,UA 08:17
- Оккупанты за прошедшие сутки девять раз срывали "тишину" : Укринформ 08:17
- Боевики девять раз обстреляли позиции ООС: применяли артиллерию и минометы : РБК-Україна 08:16
- 23.12.2020, 07:45 Оккупанты продолжают стрелять: На Донбассе зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня : В Час Пик 08:15
- Сводка штаба ООС 23 декабря: 9 обстрелов, потерь нет : Слово і Діло 08:13
- На Донбассе всю ночь сохранялась режим "тишины" : Українська правда 08:11
- 22 декабря боевики на Донбассе девять раз нарушили перемирие - штаб ООС : Гордон 08:06
- Обстрелы из артиллерии и гранатометов и минировании позиций: последние новости с передовой : Gazeta.ua 08:05
- Война на Донбассе: Оккупанты применили тяжелое оружие, наши военные не отвечали : Depo 08:03
- Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из 122-мм артсистем и 120- и 82-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС : Цензор.Нет 08:02
- Сутки на Донбассе: боевики применили запрещенную артиллерию и минометы : УНИАН 08:02
- На Донбассе боевики продолжают нарушать режим "тишины" - ООС : Українські національні новини 07:47
- На Донбассе оккупанты снова применили запрещенное оружие : Сегодня.ua 07:47
- 07:35 23.12.2020 Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали : Интерфакс-Україна 07:45
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщил, где боевики нарушали перемирие : Новое Время 07:41
- ООС: Потерь нет. Девять обстрелов за сутки : Главное 07:36
- На Донбассе боевики продолжают наращивать боевую готовность: новые данные разведки : Стена 05:15
- За сутки на Донбассе оккупанты 7 раз обстреляли позиции ОС : OstanniPodii.com 00:15