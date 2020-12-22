НБУ понизил курс гривны на 21 копейку (6)

Минфин 2020.12.22 08:09

Национальный банк Украины установил на 22 декабря 2020 официальный курс гривны на уровне 28,0391 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 21 копейку. Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне: Доллар - 28,03 грн/$ Евро - 34,18 гривны за евро Российский рубль - 3,72 гривны за 10 российских рублей. Минфин