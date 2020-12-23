За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровел 821 пациент (7)

2020.12.23 (7)2020.12.22 (323) →
- Коронавирус: в Москве уровень заболеваемости вырос на пять процентов : FaceNews 02:00
- Коронавирус в Одессе: в инфекционке 232 пациента находятся в тяжелом состоянии : 0462.ua Чернигов 01:00
- Ситуация с коронавирусом в Харьковской области на 22 декабря : Вечерний Харьков 00:51
- За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровел 821 пациент : Глагол-Инфо 00:40
- За воскресенье зафиксировано "всего" 6,5 тыс новых случаев COVID-19 : OstanniPodii.com 00:15
- +11 742 случаев COVID-19 в Украине : OstanniPodii.com 00:15
- +8 325 новых случаев COVID-19 в Украине : OstanniPodii.com 00:15