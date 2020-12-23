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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровел 821 пациент

За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровел 821 пациент (7)

Глагол-Инфо 2020.12.23 00:40
Дата: 23:05 22-12-2020 За прошедшие сутки в Казахстане 821 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 132 427 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 16 315; - Алматы - 16 254; - Восточно-Казахстанская область - 14 068; - Атырауская область - 11 813; - Карагандинская область - 11 046; - Западно-Казахстанская область - 7765; - Северо-Казахстанская область - 7128; - Павлодарская область - 6703;
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2020.12.23 (7)

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