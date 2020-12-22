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Украину завалит снегом: каким областям готовиться [карта температур]

Украину завалит снегом: каким областям готовиться [карта температур] (8)

КП в Украине 2020.12.22 13:46
В Киеве снова возможен гололед и снежная каша. Погода в Украине перед Рождеством (католическим) подарит нескольким областям обильные снегопады, и пейзаж наконец-то станет похож на зимний. Это обещает 22 декабря на своей странице в Фейсбук синоптик Нина Диденко. - Атмосферные фронты семейки циклонов Грета 1 и Грета 2 принесут уже завтра снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь - в зависимости от
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2020.12.23 (8)

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