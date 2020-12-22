Украину завалит снегом: каким областям готовиться [карта температур] (8)

КП в Украине 2020.12.22 13:46

В Киеве снова возможен гололед и снежная каша. Погода в Украине перед Рождеством (католическим) подарит нескольким областям обильные снегопады, и пейзаж наконец-то станет похож на зимний. Это обещает 22 декабря на своей странице в Фейсбук синоптик Нина Диденко. - Атмосферные фронты семейки циклонов Грета 1 и Грета 2 принесут уже завтра снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь - в зависимости от