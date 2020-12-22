Синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество (6)

Iнше ТВ 2020.12.22 15:06

14:40 22.12.2020 В Украине 24-25 декабря, когда сочельник и Рождество Христово празднуют христиане западного обряда, ожидается дождь с мокрым снегом, придет определенное потепление. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре. "Завтра в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях, в последующие двое суток по всей стране временами мокрый снег и дождь, местами, кроме юга, гололед, на дорогах гололедица, 24