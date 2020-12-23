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Стало известно, когда начнут строительство последнего участка Северного потока-2

Стало известно, когда начнут строительство последнего участка Северного потока-2 (28)

Главред 2020.12.23 08:06
23 декабря 2020, 07:47 Укладывать трубы Северного потока-2 будет баржа Фортуна. Этап завершения строительства СП-2 в Дании начнется уже 15 января / Reuters В территориальных водах Дании с 15 января 2021 года планируется начать строительство последнего участка газопровода Северный поток-2. Прокладыванием труб займется баржа Фортуна. Как сообщает немецкое информагентство DW со ссылкой на Датское морское
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