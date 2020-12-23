"Карантинная" помощь ФЛП: деньги получили уже более 280 тыс человек (43)

Gazeta.ua 2020.12.23 12:36

Деньги получили 280 300 человек на сумму 2 242,8 млн грн. Фото: pexels.com Пенсионный фонд начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям в размере 8 тыс грн. За первый день осуществления выплат, деньги получили 280 300 человек на сумму 2 242,8 млн грн, рассказывает Пенсионный фонд в Facebook. 22 декабря началась выплата материальной помощи ФЛП, деятельность которых