Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Командующему Воздушными силами избрали меру пресечения по делу Ан-26

Командующему Воздушными силами избрали меру пресечения по делу Ан-26 (14)

ZN,UA 2020.12.23 01:17
23 декабря, 2020, 00:50 Народные депутаты и экс-министр обороны Полторак выступили поручителями. За генерала Дроздова заступились Степан Полторак и депутаты от "Европейской Солидарности" и "Слуги народа" © Минобороны Украины Печерский районный суд Киева избрал самую мягкую меру пресечения командующему Воздушными силами ВСУ Сергею Дроздову, которому накануне Госбюро расследований сообщило о подозрении по делу о крушении Ан-26 под Чугуевом.
ЧУГУЕВ, ПОЛЕТ, ГЛАЗУНОВА, КУРСАНТ, КОМАНДИР, СУД, Глазунов, Дроздов, Уруский, Киев, Харьков, Украина
2020.12.23 (14)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020