Командующему Воздушными силами избрали меру пресечения по делу Ан-26 (14)

2020.12.23 (14)2020.12.22 (74) →
- Катастрофа Ан-26: командующего Воздушными силами отпустили под личное обязательство : Укринформ 02:47
- Суд арестовал еще одного подозреваемого по делу катастрофы Ан-26 : 112.ua 02:30
- Катастрофа Ан-26: суд решил не арестовывать командующего Воздушными силами ВСУ : Новое Время 02:10
- Катастрофа Ан-26: суд избрал меру пресечения командующему Воздушных сил Дроздову : РБК-Україна 01:46
- Авиакатастрофа под Чугуевом: суд отпустил командующего Воздушных сил Дроздова под личное обязательство : Бабель 01:43
- Командующему Воздушными силами избрали меру пресечения по делу Ан-26 : ZN,UA 01:17
- Авиакатастрофа под Харьковом: суд не стал арестовывать командующего Воздушными силами ВСУ : УНИАН 01:02
- Трагедия АН-26: суд взял под стражу руководителя полетов : КП в Украине 00:46
- Суд по катастрофе АН-26 отказался арестовать командующего Воздушных сил Дроздова : Гуру.ua 00:39
- Катастрофа АН-26: суд арестовал руководителя полетов : Гуру.ua 00:39
- Суд по катастрофе АН-26 отказался арестовать командующего Воздушных сил Дроздова : Сегодня.ua 00:31
- Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: суд взял под стражу руководителя полетов : 24 канал 00:30
- Катастрофа Ан-26: суд отправил за решетку руководителя полетов : NewsOne 00:10