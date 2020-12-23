Новый штамм COVID-19 не влияет на смертность и эффективность вакцин (5)

Glavk.info 2020.12.22 10:35

22 декабря 2020 г., 09:56:00 У Всемирной организации здравоохранения пока нет доказательств того, что новый штамм коронавируса может вызвать тяжелые заболевания или смертность. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в ходе видеобрифинга, передает УНН. "Великобритания сообщила, что этот новый вариант передается легче, но пока нет доказательств того, что он с большей вероятностью может стать причиной