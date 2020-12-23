Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Новый штамм COVID-19 не влияет на смертность и эффективность вакцин

Новый штамм COVID-19 не влияет на смертность и эффективность вакцин (5)

Glavk.info 2020.12.22 10:35
22 декабря 2020 г., 09:56:00 У Всемирной организации здравоохранения пока нет доказательств того, что новый штамм коронавируса может вызвать тяжелые заболевания или смертность. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в ходе видеобрифинга, передает УНН. "Великобритания сообщила, что этот новый вариант передается легче, но пока нет доказательств того, что он с большей вероятностью может стать причиной
ШТАММ, МУТАЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БРИТАНИЯ, ВИРУС, ЛЯШКО, Ляшко, Джонсон, Великобритания, Украина, Нидерланды, Лондон, Австралия
2020.12.23 (5)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020