Новый штамм COVID-19 зафиксирован по всей Британии (2)

Капитал 2020.12.22 19:19
22.12.2020 / 19:08
Новый штамм коронавируса COVID-19 обнаружен в различных местах
Великобритании, в том числе за пределами тех районов, которые недавно
попали под 4-й наиболее жесткий уровень ограничений, сообщает во вторник
издание The Guardian со ссылкой на мнение ряда ученых.
"Данные генетических последовательностей (у взятых образцов штамма - Ред.)
ясно показывают, что его случаи есть по всему Соединенному Королевству", -
ШТАММ, ВИРУС, МУТАЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАКЦИНА, БРИТАНИЯ, Джонсон
, Великобритания
, Украина
, Нидерланды
, Лондон
, Австралия