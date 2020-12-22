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Новый штамм COVID-19 зафиксирован по всей Британии

Новый штамм COVID-19 зафиксирован по всей Британии (2)

Капитал 2020.12.22 19:19
22.12.2020 / 19:08 Новый штамм коронавируса COVID-19 обнаружен в различных местах Великобритании, в том числе за пределами тех районов, которые недавно попали под 4-й наиболее жесткий уровень ограничений, сообщает во вторник издание The Guardian со ссылкой на мнение ряда ученых. "Данные генетических последовательностей (у взятых образцов штамма - Ред.) ясно показывают, что его случаи есть по всему Соединенному Королевству", -
ШТАММ, ВИРУС, МУТАЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАКЦИНА, БРИТАНИЯ, Джонсон, Великобритания, Украина, Нидерланды, Лондон, Австралия
2020.12.23 (2)

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