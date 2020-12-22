Сегодня политики будут соревноваться в приготовлении борща - смотреть онлайн (39)

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- Борщ с вишнями победил в кулинарном соревновании украинских министров : Измаил вечерний 12:45
- Кулинарный батл: известный повар определил, кто в Кабмине лучше всех готовит борщ : Hronika.info 12:40
- Победил борщ с вишнями: Минкульт назвал результаты борщевого баттла министров : APnews.com.ua 12:31
- Борщ - наш, а Россия из-за этого бесится - как министры национальное блюдо варили (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 12:24
- Борщ с вишнями победил в кулинарном соревновании украинских министров : БессарабiЯ.UA 12:15
- Министры провели кулинарный баттл и выбрали самый вкусный борщ : Online.ua 12:14
- Борщевой вопрос, или Как украинский борщ превратился в блюдо политической кухни : 112.ua 12:00
- Украинские министры поспорили, чей борщ лучше, победитель впечатлил: "Чтоб ложка стояла" : Znaj.ua 11:47
- Пять членов Кабмина соревновались на лучшее приготовление борща: кто победил : Николаевские Известия 11:46
- Стефанишина и Ткаченко победили Петрашко и Абрамовского в баттле по приготовлению борща : Українські Новини 11:45
- Названы украинские министры, которые лучше всего готовят борщ : NewsOne 11:40
- Борщ с вишнями победил в кулинарном соревновании украинских министров : From-UA.com 11:35
- Борщ с вишнями победил в кулинарном соревновании украинских министров : PonomarOleg.com 11:19
- Как министры варили борщ: Петрашко не смог включить плиту, а Стефанишина назвала блюдо мерилом авторитета : КП в Украине 11:16
- Украинские министры соревновались в приготовлении борща: кто выиграл : ВідкритийTV 11:14
- Украинские министры устроили соревнование по приготовлению борща. Победил рецепт с вишнями : Новости Донбасса 11:10
- Борщ с вишнями победил в кулинарном соревновании министров : Медиа-группа Объектив 10:40
- В министерском баттле победил борщ с вишнями : ForUm 10:35
- 10:17 23.12.2020 Борщ с вишнями победил в кулинарном соревновании украинских министров : Интерфакс-Україна 10:31
- Украинские министры устроили между собой борщ-батл : 2000.ua 10:00
- Министерский борщ-батл: победил борщ с вишнями (ВИДЕО) : Iнше ТВ 09:36
- Борщ-батл министров: победил Евроатлантический борщ с вишнями (Видео) : ASPInews 09:31
- Украинские министры соревновались в приготовлении борща - видео : Бизнес.медиа 09:19
- Министры провели "Борщ-баттл" и определили самый вкусный : Західна iнформаційна корпорація 09:17
- Когда больше делать нечего: как украинские министры борщ варили : Одесса News 09:14
- "Борщ наш": кто из министров выиграл кулинарный конкурс от Минкульта (ВИДЕО) : DsNews 09:03
- Борщ Евроатлантический с вишнями:стало известно, кто изминистров победил в "борщевом батле" : MIGnews.com.ua 08:38
- Министры на кухне: члены кабмина собрались, чтобы приготовить украинский борщ : ТСН.ua 08:32
- Министры во главе с Ткаченко провели "Борщ-батл" и определили самый вкусный : Українська правда 04:41
- На борщ-батле министров победил Евроатлантический борщ с вишнями : ПрессОрг24 01:38
- На борщ-батле министров победил Евроатлантический борщ с вишнями : DailyUA 01:24
- В Кабмине прошла борщевая битва : Новости N 01:09
- Стали известны результаты борщ-батла членов украинского правительства : NewsMir.info 01:07
- "Соревнования" среди министров на приготовление самого вкусного борща выиграли Стефанишина и Ткаченко. ВИДЕО : Цензор.Нет 01:02
- На борщ-батле министров победил Евроатлантический борщ с вишнями : Українські національні новини 00:47
- Стали известны результаты борщ-батла членов украинского правительства : Страна.ua 00:31