Сегодня политики будут соревноваться в приготовлении борща - смотреть онлайн (39)

Харьковские Известия 2020.12.22 16:46

Ирина Куличенко, 22 декабря 2020, 15:52 По приглашению шеф-повара Евгения Клопотенко украинские министры примут участие в онлайн-батле по приготовлению борща. Онлайн-батл по приготовлению борща стартует сегодня, 22 декабря, в 17:30. Борщ будут готовить министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, вице-премьер по вопросам европейской и