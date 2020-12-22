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Сегодня политики будут соревноваться в приготовлении борща - смотреть онлайн

Сегодня политики будут соревноваться в приготовлении борща - смотреть онлайн (39)

Харьковские Известия 2020.12.22 16:46
Ирина Куличенко, 22 декабря 2020, 15:52 По приглашению шеф-повара Евгения Клопотенко украинские министры примут участие в онлайн-батле по приготовлению борща. Онлайн-батл по приготовлению борща стартует сегодня, 22 декабря, в 17:30. Борщ будут готовить министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, вице-премьер по вопросам европейской и
БОРЩ, ТКАЧЕНКО, ПРИГОТОВЛЕНИЕ, МИНИСТР, ВИШНЯ, НАСЛЕДИЕ, Ткаченко, Абрамовский, Клопотенко, Стефанишин, Петрашко, Стефанишина, Украина, Россия
2020.12.23 (39)

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