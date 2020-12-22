Катастрофа Ан-26: командира воинской части в Чугуеве арестовали [фото, видео, дополняется] (3)

КП в Украине 2020.12.22 17:01
Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток командира военной части
в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Он является одним из подозреваемых по делу о
катастрофе Ан-26, который совершал учебный полет с экипажем и курсантами.
Об этом 22 декабря сообщает "Громадське".
Прокуратура просила взять под стражу Глазунова, а адвокат подозреваемого
Сергей Рогозин просил оставить ходатайство без удовлетворения, отметив, что
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