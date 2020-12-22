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Фокус: Украина

Душил и резал глотки: на Донетчине задержали 26-летнего убийцу в костюме Супермена

Душил и резал глотки: на Донетчине задержали 26-летнего убийцу в костюме Супермена (6)

ГЛАВПОСТ 2020.12.22 19:06
Полиция задержала злоумышленника, совершившего тройное убийство в Славянске Донецкой области. Циничным убийцей трех человек оказался ранее судимый 26-летний парень. - Этот молодой человек в костюме Супермена задержан по подозрению в совершении тройного убийства три дня назад в Славянске: 56-летнего мужчины и двух женщин - 1966 и 1940 годов рождения, - сообщил начальник управления связи МВД Артем Шевченко.
СЛАВЯНСК, СОЖИТЕЛЬНИЦА, СУПЕРМЕН, ВЕРЕВКА, УБИЙСТВО, ГОСТЬ, Шевченко, Донецк, Украина
2020.12.23 (6)

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