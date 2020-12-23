Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Кернес жив": молодой харьковчанин сделал себе памятную татуировку на лбу (фото)

"Кернес жив": молодой харьковчанин сделал себе памятную татуировку на лбу (фото) (30)

УНИАН 2020.12.23 12:02
11:47, 23.12.20 Житель Харькова сделал себе на лбу тату, посвященное покойному мэру. Харьковчанин набил себе на лбу татуировку "Кернес жив" / скриншот с видео Житель Харькова Евгений Ивашко сделал себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив". Видеоролик самого процесса нанесения татуировки он опубликовал в Tik Tok. На этот поступок пользователи соцсетей отреагировали в основном негативно.
ИВАШКО, ТАТА, ТАТУИРОВКА, КЕРНЕС, ХАРЬКОВ, ЛОБ, Ивашко, Кернес, Кернеса, Харьков, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020