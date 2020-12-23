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Фокус: Украина

В Киеве полиция вступила в перестрелку с нарушителем ПДД (30)

Хвиля 2020.12.23 09:06
Водителя, который попытался сбежать от патрульных, госпитализировали с ранением головы Киев Оперативный 23.12.2020 09:00:00 ДТП в Киеве В ночь на 23 декабря около 00:20 в Киеве патрульные начали преследовать водителя Hyundai. Об этом пишет Киев Оперативный. Сообщается, что причиной преследования стала попытка водителя избежать оформления протокола. На Оболони патрульные начали оформлять пьяного водителя и остановили еще
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