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Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве

Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве (28)

Сегодня.ua 2020.12.23 09:17
23 декабря, 09:05 Денис Беспалов Фигуранты дела были осуждены за дачу ложных показаний Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве. Об этом сообщает Meduza. Как сообщается, Трамп подписал указ, которым помиловал 15 человек и частично или полностью смягчил приговоры еще пяти людям. В число помилованных вошли бывший советник предвыборного штаба Трампа
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