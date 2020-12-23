Декабрь, 23 в 11:03 Пришлось стрелять: в Киеве задержали водителя-беглеца, который протаранил полицейский автомобиль (37)

ICTV Факти 2020.12.23 11:06

В Киеве около полуночи, патрулируя в Оболонском районе столицы, на площади Шевченко, полицейские с применением оружия задержали водителя, который не отреагировал на просьбу остановиться и совершил несколько ДТП. Патрульные осуществляли оформление административных материалов, согласно ст. 130 (Управление с признаками опьянения) КоАП на водителя и останавливали транспортные средства для привлечения свидетелей во время процедуры оформления.