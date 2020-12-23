Украинские школы перейдут на е-дневники и журналы (56)

- Украинских школьников переводят на электронные дневники и журналы - что изменится : Бизнес.медиа 15:19
- В украинских школах вводят электронные дневники и журналы : Online.ua 15:14
- Уже не мечта, а реальность: в школах Украины вводят электронные журналы : БессарабiЯ.UA 15:14
- Сегодня 14:04 Украинские школы переходят на электронные дневники и журналы : Весь Харьков 15:10
- Украинские школы перейдут на электронные дневники и журналы : Аргументы и Факты Украина 15:09
- 23 декабря 2020, 14:55 В украинских школах вводят электронные дневники и журналы : Мост Днепр 15:09
- Украинские школы переведут на электронные журналы и дневники - МОН : Bigmir)net Новости 15:09
- Украинские школы перейдут на е-дневники и журналы : Херсон Онлайн 15:07
- Декабрь, 23 в 14:58 Электронный дневник: пошаговая инструкция для учеников и родителей : ICTV Факти 15:06
- МОН начало тестирования электронных дневников и журналов для школ : Главное 15:05
- Украинских школьников планируют перевести на электронные дневники и журналы : Первая полоса 15:03
- Зарисовать двойку не получится: в украинских школах будут электронные дневники : 24 канал 15:00
- Украинские школы перейдут на электронные дневники и журналы : Версии.com 14:52
- Украинские школы перейдут на электронные журналы и дневники : Корабелов.инфо 14:51
- Украинские школы перейдут на е-дневники и журналы : ZN,UA 14:47
- Украинские школы перейдут на е-дневники и журналы : Подробности.ua 14:41
- МОН начинает тестировать е-дневники и е-журналы : Gazeta.ua 14:36
- Украинские школы перейдут на электронные дневники и журналы. Родители тоже получат доступ : Шиповник.ua 14:34
- Украинские школьники перейдут на электронные дневники и журналы : Страна.ua 14:32
- Украинские школы переходят на электронные дневники и журналы : АТН 14:31
- Сегодня, 14:08 Автор: Елена Клименко Школы Украины переведут на электронные журналы и дневники : ReplyUA.net 14:12
- В Украине запустили электронные дневники учеников : Нова Влада 14:09
- Украинские школы перейдут на электронные дневники и школьные журналы : Медіаплатформа "НАШ" 14:09
- В школах Украины начнут использовать электронные дневники и журналы : 06277.com.ua Доброполье 14:02
- В Украине начали тестировать электронные журналы и дневники : UA.news 13:48
- Украинские школы перейдут на электронные дневники и журналы : РБК-Україна 13:46
- В Украине запустили электронные дневники учеников : Hubs 13:40
- В Украине запустили систему школьных э-журналов и э-дневников : ПрессОрг24 13:38
- В Украине запустили в тестовом режиме систему школьных электронных журналов и дневников : Iнше ТВ 13:36
- В украинских школах появится система е-журналов и е-дневников : APnews.com.ua 13:31
- В школах Украины начнут использовать электронные дневники и журналы : Комментарии.UA 13:23
- В Украине начали тестировать школьные е-журналы и е-дневники : #Буквы 13:19
- В украинских школах начали тестировать е-дневники и журналы : Местные вести 13:15
- Декабрь, 23 в 12:53 В Украине начали тестировать электронные журналы и дневники - Шкарлет : ICTV Факти 13:06
- В Украине запустили систему школьных э-журналов и э-дневников : From-UA.com 13:05
- Тестируют электронные журналы и дневники: В МОН взялись за диджитализацию образования : Depo 13:03
- В Украине начинают тестирование электронных журналов и дневников : Західна iнформаційна корпорація 12:47
- В Украине начинают тестировать электронные журналы и дневники : Укринформ 12:32
- Минобразования начало тестировать электронные дневники и журналы в школах : Ukrainian Bessarabia 12:14
- В украинских школах начали тестировать электронные журналы и дневники : Lenta.ua 12:08
- В Украине запустили электронные школьные журналы и дневники учеников : Дело.ua 12:03
- Минобразования начало тестировать электронные дневники и журналы в школах : Zerkalo.mk.ua 12:00
- В Украине начали тестировать школьные электронные журналы и дневники : Утренний город 11:48
- МОН начал тестирование электронных школьных журналов и дневников : Еспресо TV 11:34
- В Украине запустили систему школьных э-журналов и э-дневников : DailyUA 11:24