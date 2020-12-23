Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Украинские школы перейдут на е-дневники и журналы (56)

Подробности.ua 2020.12.23 14:41
23 декабря 2020 14:16 Подробности Наталия Клюева В школах запустят электронные журналы / Фото: Pixabay В среду, 23 декабря, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил о том, что в Украине запускают электронные дневники и школьные журналы По его словам, это государственная разработка. В частности, подписан приказ о начале опытной эксплуатации соответствующего программного модуля. Использование электронных журналов и е-дневников сократит объем
ДНЕВНИК, ЖУРНАЛ, УЧЕНИК, ДОСТУП, ПАРОЛЬ, ДОМАШНИЕ, Шкарлет, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020