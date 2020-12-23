В Харькове от малярии погиб 44-летний мужчина (42)

- Харьков атаковала чума из Африки : Znaj.ua 19:17
- В Харькове не смогли спасти мужчину, привезшего малярию из Африки : Vector News 19:16
- В Харькове зафиксировали случай малярии: мужчина умер : MyKharkov.info 19:16
- В Харькове от малярии умер мужчина : Journalist.today 18:46
- В Харькове от малярии умер 44-летний мужчина : Еспресо TV 18:34
- В Харькове не смогли спасти мужчину, привезшего малярию из Африки : Факты 18:34
- Вернулся из Экваториальной Гвинеи и умер: В Харькове зафиксировали летальный случай малярии : 112.ua 18:30
- В харьковской больнице умер больной малярией : KharkivToday 18:04
- В Харькове зафиксировали случай малярии, больной умер : РБК-Україна 17:31
- В Харькове умер заболевший малярией мужчина : World News 17:25
- В Украине участились случаи смерти от малярии : Верже 17:19
- В Украине зафиксировали смерть от малярии : Комментарии.UA 16:24
- Житель Харькова умер от малярии : Местные вести 16:15
- В Харькове мужчина умер от малярии : РИА Мелитополь 15:27
- В Харькове обнаружили малярию : Lenta.ua 15:08
- Житель Харькова умер от малярии : Измаил вечерний 14:46
- Житель Харькова умер от малярии : Вибори в Україні та світі 14:46
- В Харькове умер заболевший малярией мужчина : Харків Тimes 14:44
- В Харькове от малярии умер мужчина : Ирта-Fax 14:44
- В Харькове мужчина скончался от малярии : Подробности.ua 14:41
- Смерть от малярии зафиксировали в Харькове : Ракурс 14:24
- В Харькове мужчина умер от малярии : Аргументы и Факты Украина 14:09
- В Харькове зафиксировали смерть от малярии : MIGnews.com.ua 14:08
- В Харькове умер заболевший малярией мужчина : ГЛАВПОСТ 14:06
- В Харьков пробралась малярия: есть первая жертва : From-UA.com 14:05
- В Харькове от малярии погиб 44-летний мужчина : DsNews 14:04
- В Харькове мужчина умер от малярии : Вечерний Харьков 13:51
- В Харькове зафиксирована смерть от малярии : Bigmir)net Новости 13:39
- Смертельный случай малярии зафиксирован в Харькове: Умер мужчина, работавший в Экваториальной Гвинее : Цензор.Нет 13:32
- В Харькове зафиксирован смертельный случай от малярии : Комментарии.Харьков 13:22
- Вернувшийся из Африки харьковчанин умер от малярии : РепортерUA 13:12
- В Харькове зафиксировали летальный случай малярии : NewsOne 13:10
- Смертельный случай малярии зафиксирован в Харькове: Умер мужчина, работающий в Экваториальной Гвинее : Цензор.Нет 13:02
- В Харькове мужчина скончался от малярии : Izmail.es 12:52
- Харьковчанин умер от малярии - ХОЛЦ : Редпост 12:42
- В Харькове от малярии умер мужчина : Depo 12:29
- В Харькове зафиксировали смерть от малярии : ЛІГАБізнесІнформ 11:38
- Харьковчанин умер от малярии : Медиа-группа Объектив 11:10
- В Харькове мужчина скончался от малярии : Фокус 11:05
- Харьковчанин умер от малярии : Status Quo 10:14