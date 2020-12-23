В Харькове от малярии погиб 44-летний мужчина (42)

DsNews 2020.12.23 14:04

среда, 23 декабря 2020, 13:56 В Харькове 19 декабря зарегистрировали завозной случай малярии у 44-летнего мужчины. Спасти его не удалось Как выяснилось в ходе эпидемиологического расследования, мужчина заразился во время поездки в Экваториальную Гвинею, сообщает "ДС" со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины. Во время пребывания в этой стране украинец малярией не болел, однако рассказал, что его часто кусали комары.