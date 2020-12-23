Из Украины хотели тайно вывезти уникальный "Кобзарь", монеты и украшения эпохи кельтов и древнего Рима (62)

Страна.ua 2020.12.23 13:46

13:34, сегодня Уникальное издание "Кобзаря" осталось на Родине, фото: ssu.gov.ua СБУ совместно с сотрудниками Волынской таможни провела спецоперацию, в ходе которой пресекла незаконный вывоз из Украины уникального прижизненного издания "Кобзаря" Тараса Шевченко и крупной партии древних монет и украшений. "По предварительным данным следствия, запланировал нелегальную переправку раритета киевский посредник, который действовал по заказу европейских