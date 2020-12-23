Из Украины хотели тайно вывезти уникальный "Кобзарь", монеты и украшения эпохи кельтов и древнего Рима (62)

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- Из Украины хотели незаконно вывезти одно из восьми уникальных изданий "Кобзаря" : Правда За Одессу 14:27
- СБУ предупредила нелегальный вывоз из Украины редкого издания Кобзаря : Електронні Вісті 14:15
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- Из Украины пытались вывезти уникальное издание "Кобзаря": фото : 24 канал 14:00
- Из Украины хотели тайно вывезти уникальный "Кобзарь", монеты и украшения эпохи кельтов и древнего Рима : Страна.ua 13:46
- Из Украины хотели незаконно вывезти одно из восьми уникальных изданий "Кобзаря" (видео) : FaceNews 13:45
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- Уникальное издание: нарушители пытались вывезти из Украины "Кобзаря" 1860 года (фото и видео) : Гуру.ua 13:39
- Из Украины пытались вывезти уникальное издание "Кобзаря" Шевченко : ПрессОрг24 13:38
- Из Украины пытались вывезти уникальное издание Кобзаря со 160-летней историей : ЛІГАБізнесІнформ 13:38
- Декабрь, 23 в 13:10 От $50 тыс.: из Украины пытались вывезти раритетное издание Кобзаря : ICTV Факти 13:36
- Злоумышленник попытался вывезти из Украины уникальное издание "Кобзаря", напечатанное 160 лет назад : ASPInews 13:31
- В Украине предупредили незаконный вывоз уникального прижизненного издания "Кобзаря" Шевченко : Західна iнформаційна корпорація 13:17
- Украинец пытался вывезти в Европу раритетный "Кобзарь", изданный при жизни Тараса Шевченко : Местные вести 13:15
- Сегодня 12:59 Из Украины пытались вывезти уникальное прижизненное издание "Кобзаря" : Весь Харьков 13:10
- Из Украины хотели вывезти "Кобзарь", изданный при жизни Шевченко : Главное 13:06
- Из Украины пытались вывезти уникальное издание "Кобзаря" : ForUm 13:05
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- Из Украины пытались вывезти уникальное прижизненное издание "Кобзаря" : АТН 13:01
- Фото: из Украины пытались вывезти раритетное издание "Кобзаря" : UA.news 12:48
- Уникальное издание: нарушители пытались вывезти из Украины "Кобзаря" 1860 года (фото и видео) : Сегодня.ua 12:47
- Из Украины пытались вывезти уникальное издание "Кобзаря" Шевченко : MY.UA 12:46
- Украинец пытался вывезти в Европу раритетный "Кобзарь", изданный при жизни Тараса Шевченко : Новости Краматорска 12:45
- Служба безопасности Украины не допустила вывоз за границу уникального прижизненного издания "Кобзаря" Шевченко : Источник.info 12:45
- Из Украины пытались вывезти 333-летнюю скрипку Страдивари и редкий экземпляр "Кобзаря" : Бабель 12:43
- Из Украины хотели незаконно вывезти одно из восьми уникальных изданий "Кобзаря" : Інсайдер Житомира 12:43
- Из Украины пытались вывезти уникальное издание "Кобзаря" (ФОТО) : ОстроВ 12:41
- На границе изъяли уникальный "Кобзарь": хотели вывезти из Украины : Українська правда 12:41
- Из Украины пытались вывезти уникальное издание "Кобзаря" Шевченко - СБУ : Depo 12:33
- Из Украины хотели незаконно вывезти одно из восьми уникальных изданий "Кобзаря" : Единая Одесса 12:32
- Из Украины пытались вывезти уникальное издание "Кобзаря" Шевченко : DailyUA 12:24
- Из Украины в Европу пытались вывезти уникальное прижизненное издание "Кобзаря" - Фото : ZN,UA 12:17
- СБУ предотвратила вывоз из Украины уникального прижизненного издания "Кобзаря" : UATV 12:15
- 23.12.2020 в 12:14 Из Украины пытались вывезти уникальное пожизненное издание "Кобзаря" Шевченко : InfoResist.org 12:15
- Из Украины пытались незаконно вывезти старинное издание "Кобзаря". Фото. Видео : РепортерUA 12:12
- Из Украины пытались вывезти уникальный Кобзарь, изданный еще при жизни Шевченко - СБУ : Новое Время 12:11