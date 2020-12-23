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Минобороны заменило "фальцет" на "фальшстарт" в посте на Фейсбуке, а позже удалило публикацию. СКРИНШОТЫ

Минобороны заменило "фальцет" на "фальшстарт" в посте на Фейсбуке, а позже удалило публикацию. СКРИНШОТЫ (41)

Цензор.Нет 2020.12.23 16:32
Министерство обороны несколько раз редактировало пост в Фейсбуке, в котором глава министерства Андрей Таран комментировал возможность своей отставки. Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Ранее Минобороны опубликовало на странице в Facebook пост, в котором цитировало главу министерства Андрея Тарана. "Министр обороны Украины Андрей Таран о своей отставке: "Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт".
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