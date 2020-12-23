Минобороны заменило "фальцет" на "фальшстарт" в посте на Фейсбуке, а позже удалило публикацию. СКРИНШОТЫ (41)

- Это полный фальцет: в Минобороны оконфузились с комментарием об отставке Тарана : Українські національні новини 17:17
- Сегодня, 16:26 Автор: Елена Клименко Таран о своей отставке: пока "фальцет" : ReplyUA.net 16:42
- Пресс-служба Минобороны опростоволосилась из-за "фальцета" министра : Фраза.ua 16:36
- Минобороны заменило "фальцет" на "фальшстарт" в посте на Фейсбуке, а позже удалило публикацию. СКРИНШОТЫ : Цензор.Нет 16:32
- Министр обороны Андрей Таран назвал слухи о своей отставке "фальцетом" : Страна.ua 16:32
- Министр обороны Таран назвал требование о своей отставке "фальцетом" : #Буквы 16:19
- Министр обороны назвал "фальцетом" слухи о своей отставке : Мрия Запорожьe 16:16
- В Раде выразили недовольство министром обороны и направили письмо Зеленскому? : Паноптикон 16:15
- В Минобороны настаивают, что информация о возможной отставке Тарана - это "фальцет" : ОстроВ 16:10
- Светличная поддержала требования уволить министра обороны : NewsRoom.kh.ua 16:07
- "Пока что - фальцет": в Минобороны сели в лужу, комментируя отставку министра Тарана : Главред 16:06
- 23.12.2020 Отставка! Зеленский пошатнулся, влупили недоверие. Прямо в Раде - это произошло. Снесут с должности! : Корупція Інфо 15:51
- Министр обороны назвал "фальцетом" слухи о своей отставке : MY.UA 15:46
- В Минобороны "запели фальцетом" (документ) : Главное 15:36
- Информация об отставке Тарана: реакция главы профильного комитета и самого министра : 24 канал 15:31
- "Пока что - фальцет": Минобороны Украины выставило министра в нехорошем свете : Vector News 15:16
- "Отставка" Тарана: в Минобороны прокомментировали ситуацию : RegioNews 15:12
- Министр обороны высказался о возможности своей отставки : Новое Время 15:11
- Министр обороны Таран назвал требование об отставке "фальцетом" (обновлено) : Цензор.Нет 15:02
- 23.12.2020 в 14:44 Это фальцет: В Минобороны прокомментировали информацию об отставке Тарана : InfoResist.org 14:45
- Депутаты требуют увольнения министра обороны Украины : Gazeta.ua 14:36
- Комитет Рады выразил недоверие министру обороны Тарану : Флот2017 14:35
- "Пока фальцет": в Минобороны неоднозначно прокомментировали возможность отставки Тарана : Еспресо TV 14:34
- Министр обороны Таран назвал требование об отставке "фальцетом" : Цензор.Нет 14:02
- Светличная: "Поддерживаю требования отставки министра обороны Тарана" : Вечерний Харьков 13:51
- Комитет Рады выразил недоверие министру обороны Тарану : Досье 13:28
- Комитет ВР выразил недоверие министру обороны : ОРД 13:15
- Комитет Рады требует у Зеленского отставки главы Минобороны Тарана : Online.ua 13:14
- Рахманин: Все, что мог, министр обороны Таран провалил : Українська правда 13:11
- Профильный комитет ВР выразил недоверие министру обороны : Iнше ТВ 13:07
- 23.12.2020 В эти минуты! Министр побледнел, в Раде сделали это - недоверие! Президенту доложили: должен покинуть пост : Корупція Інфо 12:51
- Комитет ВР выразил недоверие министру обороны Тарану и направил письмо Зеленскому : Бабель 12:43
- Комитет Рады выразил недоверие министру обороны и направил письмо Зеленскому : ForUm 12:35
- Комитет Рады выразил недоверие министру обороны и направил письмо Зеленскому : Рубрика 12:31
- Комитет Рады направил Зеленскому письмо с выражением недоверия Тарану : ZN,UA 12:17
- Профильный комитет Рады выразил недоверие министру обороны Тарану : Новое Время 12:11
- Декабрь, 23 в 11:47 Комитет Рады по нацбезопасности выразил недоверие министру обороны Тарану : ICTV Факти 12:06
- Комитет Рады выразил недоверие министру обороны Тарану : Еспресо TV 12:04
- Комитет Рады выразил недоверие главе Минобороны Тарану : 24 канал 11:30
- Комитет по Нацбезопасности ВР выразил недоверие министру обороны Тарану : Вести.ua 10:16