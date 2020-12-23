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Фокус: Украина

Рейтинг Зеленского продолжает сыпаться, а в Раду проходит только 4 партии, - опрос "Рейтинга" (37)

Акцент.zp.ua 2020.12.23 14:10
23.12.2020 13:15 0 0 За президента Владимира Зеленскому готов проголосовать каждый 4-й украинец. За последние полгода его рейтинг упал еще на 13%. Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты свежего исследования о политических предпочтениях граждан Украины по состоянию на середину декабря 2020 года. Согласно представленных данных, рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет Президент Владимир Зеленский, которому доверяют 41%,
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