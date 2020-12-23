Рейтинг Зеленского продолжает сыпаться, а в Раду проходит только 4 партии, - опрос "Рейтинга" (37)

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- Рейтинг Зеленского снова упал : 49000.com.ua 14:05
- Президентские рейтинги: за Зеленского в первом туре проголосовали бы 26,5%, - опрос : Еспресо TV 14:04
- Президентский рейтинг Зеленского уже меньше, чем за него проголосовало в первом туре : Сумські Дебати 14:03
- Кто бы стал президентом Украины, если бы выборы прошли в декабре 2020 года (СОЦОПРОС) : 0642 Луганск 14:02
- Деятельностью Зеленского неудовлетворены 63% украинцев, - опрос : Новости Херсонщины 13:48
- Зеленский vs Порошенко: появился свежий президентский рейтинг : Job-Sbu.org 13:46
- Президентский рейтинг Зеленского уже меньше, чем за него проголосовало в первом туре : Страна.ua 13:32
- Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают Зеленского : NewsProUA 13:22
- Несмотря на недоверие большинства украинцев к Зеленскому, он все равно победил бы на выборах - опрос : ZN,UA 13:17
- Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в конце 2020 года : Местные вести 13:15
- Президентский рейтинг: кого поддерживает народ в конце 2020 года : Вести-UA 12:52
- Свежие рейтинги: кого бы украинцы избрали президентом сейчас : UA.news 12:48
- Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в конце 2020 года : MY.UA 12:46
- Президентский рейтинг: Зеленского готовы поддержать более 26% - опрос : ОстроВ 12:41
- Деятельностью Зеленского неудовлетворены 63% украинцев, - опрос : Херсон Онлайн 12:37
- Рейтинг Зеленского за полгода упал с 39,3% до 26,5%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА : Цензор.Нет 12:32
- Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в конце 2020 года : 2000.ua 12:30
- Доверие к Зеленскому продолжает падать: результаты нового опроса : 24 канал 12:30
- Президентский рейтинг: Медведчук - в лидерах, какая поддержка у Зеленского : 24 канал 12:30
- Президентский рейтинг Зеленского упал до 26,5%: это ниже, чем в первом туре выборов : #Буквы 12:19
- Зеленский vs Порошенко: появился свежий президентский рейтинг : Українська правда 12:11
- Сегодня, 11:29 Автор: Елена Клименко Соцопрос: в конце года за Зеленского готовы проголосовать всего 26,5% респондентов : ReplyUA.net 11:42
- Рейтинг Зеленского упал, но он по-прежнему лидирует - опрос : Bigmir)net Новости 11:39
- Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в конце 2020 года : From-UA.com 11:35
- Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в конце 2020 года : РБК-Україна 11:01