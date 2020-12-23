СК России выдвинул "обвинения" и объявил в розыск оправданного нацгвардейца Маркива (31)

DailyUA 2020.12.23 12:24

СК Российской Федерации предъявил обвинение и объявил в розыск военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в якобы убийстве двух журналистов под Славянском в мае 2014 года и ранее оправданного Миланским апелляционным судом, пишет УНН со ссылкой на сообщение российского ведомства. СК Российской Федерации предъявил обвинение и объявил в розыск военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в