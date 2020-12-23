СК России выдвинул "обвинения" и объявил в розыск оправданного нацгвардейца Маркива (31)

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- 23.12.2020 в 13:47 Россия предъявила Маркиву обвинение в убийстве и объявила в международный розыск : InfoResist.org 14:00
- В России предъявили обвинение нацгвардейцу Маркиву : Західна iнформаційна корпорація 13:47
- Следком России объявил нацгвардейца Маркива в международный розыск : Страна.ua 13:46
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- Россия объявила украинца Маркива в международный розыск : Українська правда 13:11
- В России Виталию Маркиву предъявлено обвинение в убийстве : NewsMir.info 13:07
- Следком РФ сообщил о предъявлении украинцу Маркиву обвинения в убийстве : Гордон 13:06
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- В России Виталию Маркиву предъявлено обвинение в убийстве : 112.ua 13:00
- Нацгвардейца Виталия Маркива в РФ обвиняют в убийстве : UA.news 12:48
- Сегодня, 12:35 Автор: Елена Клименко Российский Следком предъявил официальное обвинение Виталию Маркиву : ReplyUA.net 12:42
- СК России выдвинул "обвинения" и объявил в розыск оправданного нацгвардейца Маркива : DailyUA 12:24
- Следком РФ предъявил обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявил его в международный розыск : Паноптикон 12:15
- РФ предъявила нацгвардейцу Маркиву обвинение в убийстве : РепортерUA 12:12
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