11:57 23.12.2020 МАУ запускает корпоративные авиаэкскурсии над Киевом (43)

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- МАУ запускает корпоративные авиаэкскурсии над Киевом : НикВести 16:08
- Из Киева в Киев. МАУ запускает авиаэкскурсии над украинской столицей : Маяк.org.ua 16:06
- Авиакомпания МАУ запускает часовые полеты-экскурсии над Киевом : Наш Киев 16:04
- Компания Коломойского предложила полет из Киева в Киев для "избранных" : DsNews 16:04
- Настоящий новогодний подарок- часовой полет над Киевом : Украинский Авиационный Портал 15:01
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- 2020-12-23 14:31:51 МАУ предлагает авиаэкскурсии над Киевом : Mintrans 15:00
- Полететь в никуда: В Украине появился часовой авиарейс из Киева в Киев за 2 100 грн : Известия в Украине 14:45
- МАУ будут делать экскурсии над Киевом : Front News International 14:36
- МАУ запускает корпоративные авиаэкскурсии над Киевом : From-UA.com 14:35
- Авиакомпания "МАУ" запускает корпоративные часовые авиаэкскурсии над Киевом : Fixygen 14:34
- В Киеве будут проводить авиаэкскурсии : Bigmir)net Афиша 14:08
- МАУ начнет летать из Киева в Киев : NewsMir.info 14:07
- МАУ запускает корпоративные авиаэкскурсии над Киевом : NewsMir.info 14:07
- Из Киева в Киев: в столице запустили полеты-экскурсии над городом : 44.ua 14:05
- МАУ начнет летать из Киева в Киев : Дело.ua 14:03
- Авиакомпания МАУ предлагает праздничные полеты над Киевом: кто может ими воспользоваться : Прямий канал 14:01
- МАУ предлагает часовой полет над Киевом : Крылья 13:58
- МАУ запускает авиаэкскурсии над Киевом : Новое Время 13:41
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- МАУ запускает корпоративные полеты-экскурсии над Киевом : Еспресо TV 13:34
- МАУ запускает корпоративные авиаэкскурсии над Киевом : УП: Економічна правда 13:34
- В МАУ организовали часовые полеты над Киевом. Ранее такой сервис запустили в Москве : Сегодня.ua 13:32
- Оригинальное решение: МАУ запускает авиаэкскурсии над Киевом : Рубрика 13:31
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- МАУ готова проводить корпоративные авиаэкскурсии над Киевом : Капитал 13:20
- 11:57 23.12.2020 МАУ запускает корпоративные авиаэкскурсии над Киевом : Интерфакс-Україна 12:01