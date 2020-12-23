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11:57 23.12.2020 МАУ запускает корпоративные авиаэкскурсии над Киевом

11:57 23.12.2020 МАУ запускает корпоративные авиаэкскурсии над Киевом (43)

Интерфакс-Україна 2020.12.23 12:01
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) запускает корпоративные авиаэкскурсии над Киевом длительностью в один час. Как отмечается в сообщении на сайте авиакомпании в среду, вылет и прилет будет выполняться из международного аэропорта "Борисполь" на самолете Embraer 195 с максимальной вместимостью 116 мест. Услуга доступна только для корпоративных клиентов, стоимость одного кресла при полной загрузке самолета - эквивалент $70 в гривне.
ПОЛЕТ, КИЕВ, ЭШЕЛОН, ПРИЛЕТ, БРИФИНГ, БОРИСПОЛЬ, Международные авиалинии Украины, Киев, Украина

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