15:46 23.12 Кабмин утвердил тарифы за проезд по концессионым дорогам (52)

- В Украине ограничили плату за проезд по концессионным дорогам: Названы цифры : Bigmir)net Финансы 17:17
- 23-Dec-2020 15:58 Установлена стоимость проезда по платным дорогам : Южная правда 17:16
- Кабмин утвердил стоимость проезда по платным дорогам : Електронні Вісті 17:15
- В Украине установили стоимость проезда по платным дорогам : Online.ua 17:14
- 15:46 23.12 Кабмин утвердил тарифы за проезд по концессионым дорогам : Петр и Мазепа 17:11
- Кабмин назвал цены на проезд по платным дорогам : Национальный Банк Новостей 17:09
- В Украине утвердили максимальный размер платы за проезд по автодороге, построенной на условиях концессии : 368.media 17:04
- Кабмин утвердил плату за проезд по дорогам, построенным на условиях концессии : Еспресо TV 17:04
- В Украине установили плату за проезд по дорогам : APnews.com.ua 17:01
- В Украине утвердили максимальный размер платы за проезд по автодороге, построенной на условиях концессии : Всеукраинские вести 16:58
- Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам в Украине: названы суммы : Луганский Радар 16:56
- Плата за дороги в Украине: Кабмин утвердил расценки : Новости Херсонщины 16:48
- Кабмин определил стоимость проезда по платным автодорогам : MY.UA 16:46
- Установлены цены на проезд по платным автодорогам : Hubs 16:40
- Стало известно, сколько будет стоить проезд по платным дорогам в Украине : Obozrevatel 16:40
- Правительство установило максимальную стоимость проезда по платным дорогам : Медіаплатформа "НАШ" 16:39
- Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам. Для легковых авто меньше гривны за километр, для грузовиков - почти в пять раз больше : Шиповник.ua 16:34
- В Украине утвердили стоимость проезда по платным дорогам: подробности : Экономические новости 16:34
- Кабмин утвердил размер платы за разовый проезд по концессионной дороге : БизнесЦензор 16:32
- Сколько платить за проезд по платным автодорогам: Кабмин утвердил тариф : Комментарии.UA 16:23
- Кабмин утвердил тарифы на проезд платным автобанам, которые еще не построены : Prioritet.org 16:21
- В Украине утвердили размер платы за проезд по автодороге, построенной на условиях концессии : Центр Транспортных Стратегий 16:20
- Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам : Бизнес.медиа 16:19
- Кабмин установил плату за проезд по дорогам, построенным на условиях концессии : Західна iнформаційна корпорація 16:17
- Установлена стоимость проезда по платным дорогам : Мрия Запорожьe 16:16
- Кабмин утвердил тарифы на проезд платным автобанам, которые еще не построены : Местные вести 16:15
- Кабмин установил цену на проезд платным дорогам : NewsOne 16:10
- Плата за дороги в Украине: Кабмин утвердил расценки : Херсон Онлайн 16:07
- Кабмин утвердил стоимость проезда по платным дорогам: кто сколько будет платить : УНИАН 16:02
- 2020-12-23 15:32:01 Утверждена плата за проезд по дорогам, построенным на условиях концессии : Mintrans 16:00
- Кабмин утвердил тарифы на проезд платным автобанам, которые еще не построены : Страна.ua 15:46
- В Кабмине договорились, сколько будет стоить проезд по дорогам, построенным на условиях концессии : Українські Новини 15:45
- Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогам : Інсайдер Житомира 15:43
- Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам. Для легковых авто меньше гривны за километр, для грузовиков - почти в пять раз больше : Бабель 15:43
- 23.12.2020 :: 14:58 Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогам : Транспортный бизнес 15:41
- Платные дороги. Кабмин установил стоимость проезда : ЛІГАБізнесІнформ 15:38
- Плата за дороги в Украине: Кабмин утвердил расценки : Главред 15:36
- От Киева до Одессы за 360 грн: стала известна стоимость проезда по частным дорогам Украины : Фраза.ua 15:36
- В Кабмине определились, сколько водителям придется отдать за проезд по платным дорогам : Фокус 15:35
- Кабмин установил плату за проезд по дорогам, построенным на условиях концессии : УП: Економічна правда 15:34
- В Украине установили размер платы за пользование платными автодорогами : Depo 15:33
- Правительство установило стоимость проезда по платным автодорогам : Единая Одесса 15:32
- Кабмин определил стоимость проезда по платным автодорогам : Капитал 15:19
- 15:07 23.12.2020 Кабмин утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автодороге, построенной на условиях концессии : Интерфакс-Україна 15:16
- Кабмин определил стоимость проезда по платным автодорогам : NewsMir.info 15:07