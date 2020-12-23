15:46 23.12 Кабмин утвердил тарифы за проезд по концессионым дорогам (52)

Петр и Мазепа 2020.12.23 17:11

Кабинет министров утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии. Соответствующее решение было принято на заседании сегодня, 23 декабря, сообщил депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко у себя в Telegram. Ставка платы за каждый километр расстояния дана в евро (курс НБУ на 23.12 - 34,56)на подобной дороге составляет: