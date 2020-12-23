Украина упростила оформление вида на жительство для некоторых граждан Беларуси (48)

Новое Время 2020.12.23 16:11

23 декабря, 15:32 Некоторые граждане Беларуси могут получить вид на жительство в Украине по упрощенной схеме (Фото: Stringer/Reuters) Украина упростила оформление вида на жительство для некоторых граждан Беларуси. Такое решение было принято на заседании правительства, сообщил премьер- министр Денис Шмыгаль. "Поддержали решение, которое позволяет белорусским предпринимателям, специалистам в области IТ и инноваций и членам их семей одновременно с