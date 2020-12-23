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Убийство экс-главы Интера: дело бывшего министра Кожары передали в суд (41)

Новое Время 2020.12.23 16:41
23 декабря, 16:22 Леонид Кожара (Фото: Полиция) Обвинительный акт в отношении бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, которому инкриминируют умышленное убийство, направили в суд. Как сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры, досудебное расследование по делу бывшего министра иностранных дел завершено, обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу. Следствие установило, что в феврале 2020 года обвиняемый вместе с женой и
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