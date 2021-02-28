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В Украине за сутки зафиксировали 5833 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 5833 новых случаев COVID-19 (99)

#Буквы 2021.02.28 09:19
За сутки, 27 февраля, в Украине обнаружили 5833 новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, заболели 795 детей и 146 медработников. Воскресенье, 28 февраля 2021, 08:52 Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 3218 человек; летальных исходов - 89; выздоровели - 1702 человек; осуществлено тестирований за сутки - 47 811 (в том числе методом ПЦР -
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2021.02.28 (99)

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