В Украине за сутки зафиксировали 5833 новых случаев COVID-19 (99)

#Буквы 2021.02.28 09:19

За сутки, 27 февраля, в Украине обнаружили 5833 новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, заболели 795 детей и 146 медработников. Воскресенье, 28 февраля 2021, 08:52 Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 3218 человек; летальных исходов - 89; выздоровели - 1702 человек; осуществлено тестирований за сутки - 47 811 (в том числе методом ПЦР -