В Украине за сутки зафиксировали 5833 новых случаев COVID-19 (99)

2021.02.28 (99)2021.02.27 (169) →
- В Украине - 5 833 новых случая коронавируса : Kramatorsk.info 11:52
- 28 февраля, 2021, 11:23 В Украине прививки от COVID-19 получили более 3,1 тыс. человек : Західна iнформаційна корпорація 11:47
- В ВСУ зафиксирован еще один летальный случай из-за COVID-19 : Українські національні новини 11:47
- Заболеваемость коронавирусом резко упала почти на треть, а смертность - на 40% : Українські Новини 11:45
- В "ЛНР" заявили об 11 новых случаях COVID-19 : Восточный Вариант 11:45
- В Запорожской области за сутки выздоровело 57 больных и зарегистрировано 95 новых случаев заболевания COVID-19 : ZаБор 11:29
- Количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 833 человека : Правда за Одессу 11:29
- Общее количество случаев COVID-19 в России превысило 4 млн 245 тысяч человек : DailyUA 11:25
- Меньше сотни заболевших: статистика COVID-19 в Запорожской области : Верже 11:21
- СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки подтвердили почти 6 тысяч новых случаев COVID-19 : Преступности.нет 11:18
- В Николаевской области выявили 149 новых случаев заражения коронавирусом : Новости N 11:10
- В Украине за сутки 5 833 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 1 702 человека : Народный Корреспондент 11:10
- Сегодня 10:10 В Украине за сутки зафиксировали 5 833 новых случая COVID-19 : Весь Харьков 11:10
- COVID-19 обнаружен за сутки у 144 человек в Одесской области : Лента новостей Одессы 11:09
- В Украине 5833 новых случая коронавируса, в Одесской области - 144 : Лента новостей Одессы 11:09
- В Украине - 1,347 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 833 : На пенсии 11:05
- В Харьковской области за сутки 276 новых случаев коронавируса : KharkivToday 11:04
- В Украине еще у почти 6 тыс. жителей подтвердили коронавирус : Мой Город N 11:04
- В России за сутки выявили 11 359 новых случаев COVID-19 : Микола.net 11:04
- Общее количество случаев COVID-19 в России превысило 4 млн 245 тысяч человек : Українські національні новини 11:03
- В Украине подтвердили почти 6 тысяч новых случаев COVID-19 : 06277.com.ua Доброполье 11:02
- В Украине зафиксировано 5833 новых случая заболевания коронавирусной болезнью : 0564.ua Кривой Рог 11:01
- В Украине 5833 новых случая коронавируса, в Одесской области - 144 : 04868.com.ua Черноморск 11:01
- За сутки в Крыму от коронавируса скончались шесть пациентов - власти : Крым.Реалии RFE/RL 10:53
- 36 новых случаев коронавируса выявлено на Херсонщине : Новости Херсонщины 10:49
- 28 февраля, 2021, 10:17 За сутки в Украине обнаружили 5 833 новых случая COVID-19: Прикарпатье в лидерах : Західна iнформаційна корпорація 10:47
- В Украине за сутки 5 833 новых случаев COVID-19 : Прямий канал 10:46
- Коронавирус: статистика на 28 февраля : Редпост 10:42
- В Украине прибавилось почти шесть тысяч новых больных коронавирусом : RegioNews 10:42
- За сутки в Запорожской области подтвердили 95 новых случаев COVID-19 : РепортерUA 10:42
- 10:20 28.02.2021 "Ковидные" сутки в Украине - плюс 4 042 активных больных и плюс 90 вакцинированных : Петр и Мазепа 10:40
- Коронавирус в Днепре: официальная статистика на утро 28 февраля : Днепровский городской портал 10:38
- В Украине резко увеличился суточный прирост новых случаев COVID-19 : GlavPost.Com 10:38
- Украина поднялась на 6-е место в Европе по количеству COVID-заражений : DsNews 10:34
- 28.02.2021 10:19 В ОРДО сообщили о количестве инфицированных COVID-19 : ДонПресс 10:33
- 28 февраля, 10:10 В Украине за сутки выявили почти 6 тысяч новых заразившихся COVID-19 : Думская.net 10:33
- "Ковидные" сутки в Украине - плюс 4 042 активных больных и плюс 90 вакцинированных : MY.UA 10:31
- Количество новых случаев коронавируса в Украине на 28 февраля : NNS Никополь 10:23
- Шесть пациентов с коронавирусом скончались в Республике Крым за минувшие сутки : Новый Севастополь 10:20
- В Республике Крым зарегистрировано 65 новых заражений коронавирусом за сутки : Новый Севастополь 10:20
- Коронавирус в Днепре: официальная статистика на утро 28 февраля : Наше Місто Дніпро 10:18
- Украина 6-я Европе по количеству новых случаев COVID : Местные вести 10:16
- Статистика COVID-19 в Днепре: сколько заразившихся сегодня : ВідкритийTV 10:15