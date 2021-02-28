Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Пасмурно и местами мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Пасмурно и местами мокрый снег: прогноз погоды на сегодня (41)

РБК-Україна 2021.02.28 10:01
Киев, Воскресенье 28 февраля 2021 10:00 Фото: в Украине местами мокрый снег (РБК-Украина) Автор: РБК-Украина Погода в Украине 28 февраля будет пасмурной, местами ожидается мокрый снег. Дневная температура воздуха поднимется до +8. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Погода в регионах На западе Украины сегодня преимущественно без осадков, мокрый снег ожидается только в Волынской и Ровенской областях.
ОСАДОК, ГРАДУС, ПОГОДА, ДОЖДЬ, СИНОПТИК, УКРАИНА, Украина, Киев, Ужгород
2021.02.28 (41)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021