Пасмурно и местами мокрый снег: прогноз погоды на сегодня (41)

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- В последний день зимы Украину накроют дожди : Главком 11:35
- В Карпатах сохраняется угроза схода лавин : Правда за Одессу 11:29
- Спасатели предупредили об угрозе схождения лавин в Карпатах : Страна.ua 11:17
- Угроза схода лавин сохраняется в Карпатах : 7Днів.info 11:07
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- Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин в Карпатах : 24 канал 11:00
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- В последний день зимы похолодает - надвигается фронт : Gazeta.ua 10:35
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- В Карпатах сохраняется угроза схода лавин : 112.ua 10:30
- Прогноз погоды на 28 февраля : Новости Ю 10:23
- В последний день зимы Украину накроют дожди, - Укргидрометцентр : Экономические новости 10:04
- Пасмурно и местами мокрый снег: прогноз погоды на сегодня : РБК-Україна 10:01
- В Карпатах сохраняется угроза схода лавин : РБК-Україна 10:01
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- Мокрым снегом с дождем провожает Украина последний день зимы : Вести-UA 08:54
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- В Украину идет сезон дождей с мокрым снегом: синоптики рассказали о погоде в марте : РИА Мелитополь 08:28
- Последний день зимы в Одессе и области пройдет без осадков : УСИ Одесса 08:22
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- В последний день зимы в Украине похолодает. Практически по всей стране пройдет мокрый снег : Страна.ua 08:02
- В Украину идет сезон дождей с мокрым снегом: синоптики рассказали о погоде в марте : РБК-Україна 07:46
- Прогноз погоды на 28 февраля: в Украине будет холодно, мокрый снег с дождем : ТСН.ua 07:32
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- Дождь со снегом и пасмурно - прогноз погоды в Украине на 28 февраля : Новости Ю 07:22
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