Пасмурно и местами мокрый снег: прогноз погоды на сегодня (41)

РБК-Україна 2021.02.28 10:01

Киев, Воскресенье 28 февраля 2021 10:00 Фото: в Украине местами мокрый снег (РБК-Украина) Автор: РБК-Украина Погода в Украине 28 февраля будет пасмурной, местами ожидается мокрый снег. Дневная температура воздуха поднимется до +8. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Погода в регионах На западе Украины сегодня преимущественно без осадков, мокрый снег ожидается только в Волынской и Ровенской областях.