Марионетка Кремля Аксенов: Жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за квартиру на ЮБК (27)

Kramatorsk.info 2021.02.28 11:52

Оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены производится регулярно. Такое заявление сделал марионетка Кремля Сергей Аксенов в эфире пропагандистского канала "Россия 24". "Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит, оккупантам в кавычках он все платит активно,

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