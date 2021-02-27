27-Feb-2021 17:47 Стало известно, кому из украинцев в нынешнем году повысят пенсии (33)

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- Украинцам подсказали, как проверить расчет пенсий через "пенсионный калькулятор" : MY.UA 12:01
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- Украинцам с 1 марта проведут пересчет пенсий : ReplyUA.net 11:12
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- 28 Фев 2021 Индексация пенсии в марте: почему выплаты повысят на 11% : 0562ua.com Днепр 11:02
- Чиновники Минсоцполитики предупредили украинцев о новом повышении пенсий : Vashgolos.net 10:52
- Обещанное повышение пенсий: Кабмин перенес сроки : MY.UA 10:46
- Пенсионеры не получат обещанную доплату: кого это коснется : Подробности.ua 10:41
- Шмыгаль рассказал, на сколько вырастут пенсии : Рубрика 10:32
- Индексация пенсии в марте: почему выплаты повысят на 11% : NewsMir.info 10:08
- 28 Февраля, 2021 Шмыгаль рассказал, когда начнут выплачивать доплаты к пенсиям : Маю право 09:58
- Чиновники предупредили украинцев о новом повышении пенсий : MY.UA 09:46
- Сокращение пенсий в полтора раза: украинцам сообщили об экономическом коллапсе. Ситуация выходит из-под контроля : Hyser 09:41
- Чиновники предупредили украинцев о новом повышении пенсий : Главред 09:36
- 28.02.2021 09:00 Пенсии у большинства одесситов вырастут не менее чем на 100 гривен за счет индексации : Одессит.ua 09:14
- Кабмин перенес обещанное повышение пенсий : Барометр Южноукраинска 09:12
- Разница в размере пенсий в два раза: где в Украине платят больше всего : Karachun.com.ua 08:47
- В Украине с 1 марта пересчитают пенсии: все, что нужно знать о повышении : Апостроф 08:45
- Мартовские надбавки: украинским пенсионерам начинают начислять обещанные выплаты. Кому повезет : Hyser 08:41
- Доплаты к пенсиям людям 75+ откладываются: Шмыгаль рассказал, когда же ждать : Iнше ТВ 08:36
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- Кабмин перенес обещанное повышение пенсий : Типичный Херсон 07:42
- 1 марта индексация! Пенсии вырастут в среднем на 308 гривен : Деловой Славянск 07:37
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- Разница в размере пенсий в два раза: где в Украине платят больше всего : Obozrevatel 04:31
- Доплаты к пенсиям людям 75+ откладываются: Шмыгаль поведал, когда же ждать : Ukr-Today.com 03:50
- Индексация пенсий в Украине: кто в марте не получит доплат : RUpor.info 02:42
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