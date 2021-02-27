27-Feb-2021 17:47 Стало известно, кому из украинцев в нынешнем году повысят пенсии (33)

Южная правда 2021.02.27 20:18

В Госбюджете Украины на текущий год предусмотрено повышение с 1 июля прожиточного минимума на 85 гривен. Благодаря этому вместе с ним вырастут и пенсии: минимальная (до 1854 грн) и максимальная - на 850 грн (до 18 540 грн). Но еще до летней индексации в Украине должны провести перерасчет примерно на 11% всех расчетных размеров выплат.