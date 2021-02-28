Февраль, 28 в 9:01 В США не подтвердили переговоры с Германией по Северному потоку-2 (23)

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- В Германии назвали России сценарий для достройки Северного потока-2 : MY.UA 12:16
- В Германии назвали России сценарий для достройки Северного потока-2 : Главред 12:06
- Конгрессмены недовольны бездействием чиновников Госдепа США в отношении санкций по "Северному потоку - 2" - Axios : ProNews 11:24
- 28-Feb-2021 08:24 Госдеп исключил переговоры с ФРГ о сделке по СП-2 : Южная правда 11:18
- Конгрессмены недовольны бездействием чиновников Госдепа США в отношении санкций по "Северному потоку - 2" - Axios : Всеукраинские вести 10:59
- В Госдепе США отрицают ведение переговоров с ФРГ по "Северному потоку-2" : UAinfo 10:44
- Конгрессмены недовольны бездействием чиновников Госдепа США в отношении санкций по "Северному потоку - 2" - Axios : Гордон 10:36
- Госдеп исключил переговоры с ФРГ о сделке по СП-2 : DailyUA 10:24
- США прокомментировали слухи о переговорах с ФРГ по "Северному потоку-2" : Вести.ua 09:15
- Госдеп исключил переговоры с ФРГ о сделке по СП-2 : Bigmir)net Новости 09:09
- В Госдепе откомментировали переговоры с Берлином по Северному потоку-2 : Главред 09:06
- Февраль, 28 в 9:01 В США не подтвердили переговоры с Германией по Северному потоку-2 : ICTV Факти 09:06
- В Госдепе США исключили переговоры о сделке с Германией по "Северному потоку-2" : Вечерние Вести 08:59
- Германия рассматривает 4 варианта действий по "Северному потоку-2" : Люблю Винницу 06:48
- Госдеп заявил, что не ведет переговоров с Германией касательно Nord Stream 2 : Укринформ 06:02
- Госдеп заявил, что не ведет переговоров с Германией касательно Nord Stream 2 : MY.UA 06:01
- В Госдепе опровергли переговоры с Германией о сделке по "Северному потоку - 2" : Сегодня.ua 04:32
- В США отрицают ведение переговоров с Германией по "Северному потоку-2" : Gazeta.ua 03:05
- В Госдепе США исключили переговоры о сделке с Германией по "Северному потоку-2" : РБК-Україна 01:46
- В Госдепе США исключили переговоры о сделке с Германии по "Северному потоку-2" : РБК-Україна 01:31