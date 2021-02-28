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Февраль, 28 в 9:01 В США не подтвердили переговоры с Германией по Северному потоку-2

Февраль, 28 в 9:01 В США не подтвердили переговоры с Германией по Северному потоку-2 (23)

ICTV Факти 2021.02.28 09:06
Представители власти США отрицают, что проводят переговоры с Германией по поводу строительства российского газопровода Северный поток-2. Ранее эту информацию распространили СМИ. Заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что никаких переговоров с немецкой стороной по поводу возможной сделки, которая позволила бы продолжить строительство газопровода, не происходит, информирует Axios.
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2021.02.28 (23)

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