Агрессия РФ коснется других стран - польский посол (2)

SiteUA 2021.02.27 16:58

В День сопротивления оккупации Крыма посол Польши в Турции заявил, что Крым есть и будет украинским. Посол Польши в Турции Якуб Кумоч заявил, что объектами российской агрессии по примеру Украины могут стать и другие страны. Об этом говорилось в обращении дипломата к представителям западных стран в ходе мероприятия, организованного посольствами Украины и Польши в Анкаре в пятницу, 26 февраля - в День сопротивления оккупации Крыма.