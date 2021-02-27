Агрессия РФ коснется других стран - польский посол (2)

SiteUA 2021.02.27 16:58
В День сопротивления оккупации Крыма посол Польши в Турции заявил, что Крым
есть и будет украинским. Посол Польши в Турции Якуб Кумоч заявил, что
объектами российской агрессии по примеру Украины могут стать и другие
страны.
Об этом говорилось в обращении дипломата к представителям западных стран в
ходе мероприятия, организованного посольствами Украины и Польши в Анкаре в
пятницу, 26 февраля - в День сопротивления оккупации Крыма.
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