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В Одессе в СИЗО, где находится Стерненко, произошел пожар: что известно (15)

Рубрика 2021.02.28 10:33
Ольга Проскурова Вечером 27 февраля в одесском следственном изоляторе на Водопроводной улице произошел пожар. Очевидцы опубликовали видео, как с территории СИЗО поднимается дым. По данным издания Думская, пожар вспыхнул в подсобке на площади 3 на 3 квадратных метра. Огонь уже потушили, никто не пострадал. Пресс-секретарь Государственной уголовно-исполнительной службы Инна Попова подтвердила LB.ua факт пожара в СИЗО.
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2021.02.28 (15)

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