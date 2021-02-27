27 Фев 2021 Венедиктова: Стерненко сам политизировал дело по обвинению его в похищении человека (2)

0522ua.com Кировоград 2021.02.27 20:01

Венедиктова: Стерненко сам политизировал дело по обвинению его в похищении человека Генпрокурор говорит, что судить о деле о похищении Щербича, о приговоре в нём нужно на примере другого фигуранта - Руслана Демчука. Об этом сообщает Коготь 2.0 Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что одесский активист Сергей Стерненко сам политизировал дело по обвинению его в похищении Сергея Щербича.