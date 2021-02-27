Как в Украине проходит вакцинация от COVID-19 (28)

Dnepr.Info 2021.02.27 11:26

Сегодня 10:29 Как в Украине продвигается вакцинация от коронавирусной инфекции. Что по Днепру. Актуальные данные. По данным МОЗ на 27.02.2021 г. в Украине сделали 3 051 прививку от COVID- 19: За сутки в Украине сделали 1 713 прививок В Днепропетровской области - 140 прививок Напомним, опять тотальный карантин: какие области под угрозой, что по Днепру. Источник: Карантин Днепр Виктория Остапчук

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