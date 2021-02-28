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Фокус: Украина

В Крыму высохли два водохранилища, еще одно - на грани (66)

RegioNews 2021.02.28 17:42
28 февраля 2021, 17:27 Несмотря на ожидания, наполнить водой хранилища не помогли даже обильные снегопады Несмотря на ожидания, наполнить водой хранилища не помогли даже обильные снегопады Фото из открытых источников В подконтрольном России Министерстве ЖКХ обновили данные наполняемости водохранилищ временно оккупированного Крыма, два из которых истощенные и прошли отметку "мертвый объем". Об этом сообщил Радио Свобода, передает RegioNews.
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2021.02.28 (66)

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