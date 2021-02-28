В Крыму высохли два водохранилища, еще одно - на грани (66)

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- В Крыму все меньше пресной воды, в Ялте перешли на графики подачи воды : Ukr-Today.com 21:50
- 28 февраля 2021, 21:03 Водохранилища пересохли: в Крыму два источника пресной воды прошли отметку "мертвый объем" : Dialog.ua 21:33
- Два водохранилища в Крыму истощены полностью : 7Днів.info 20:06
- Водохранилища Крыма снова пересыхают, несмотря на снежную зиму : Измаил вечерний 19:46
- Воды в Крыму все меньше - пересохли еще два водохранилища : Вести.ua 19:15
- В Крыму полностью высохли два водохранилища : MY.UA 18:16
- В Крыму полностью высохли два водохранилища : From-UA.com 18:05
- В Крыму высохли два водохранилища, еще одно - на грани : RegioNews 17:42
- В Крыму полностью истощены два водохранилища, еще одно - на грани высыхания : Вечерний Николаев 17:24
- В Крыму полностью истощены два водохранилища : Вибори в Україні та світі 17:17
- Водный кризис в Крыму: пересохли два водохранилища, еще одно - на грани высыхания : GuildHall 17:05
- 28 февраля 2021 14:20 Воды - полуострову: в Крыму обмелели два водохранилища, еще одно находится на грани обмеления : Klymenko time 16:49
- В Крыму заявили о полном высыхании двух водохранилищ : Karachun.com.ua 16:47
- В Крыму истощились еще два водохранилища, а третье близко к "мертвому объему" : MY.UA 16:46
- В Крыму пересохли два водохранилища. Они на отметке "мертвый объем" : Бабель 16:45
- В Крыму может пересохнуть еще одно водохранилище : Слово і Діло 16:43
- Обильные снегопады не смогли наполнить водой крымские водохранилища : RUpor.info 16:42
- В оккупированном Крыму полностью истощились два водохранилища, еще одно - на грани высыхания : Громадське телебачення 16:36
- Сегодня 15:33 В Крыму два водохранилища полностью истощены : Весь Харьков 16:10
- "Мертвый объем". В Крыму полностью истощены два водохранилища : Новое Время 16:02
- В Крыму два водохранилища полностью истощены : АТН 16:01
- Вода в Крыму: два водохранилища достилги уровня "мертвый объем" : Вести-UA 15:54
- В оккупированном Крыму полностью истощены два водохранилища : Центр журналистских расследований 15:46
- В Крыму истощены ряд водохранилищ : Hubs 15:41
- В Крыму заявили о полном высыхании двух водохранилищ : Подробности.ua 15:41
- В Крыму заканчивается вода: объявлено о "мертвом объеме" двух водохранилищ : Херсон Онлайн 15:07
- В Крыму два водохранилища полностью истощены : Мой Город N 15:04
- В Крыму два водохранилища полностью истощены : Корабелов.инфо 14:51
- В оккупированной Ялте воды осталось максимум на три месяца : Флот2017 14:35
- "Министерство ЖКХ" Крыма заявляет, что два водохранилища полуострова полностью истощены : Укринформ 14:17
- В оккупированном Крыму пересохли два водохранилища, еще три на грани : ZN,UA 14:17
- В Крыму полностью истощены два водохранилища - СМИ : Прямий канал 14:16
- В Крыму два водохранилища полностью истощены : Вибори в Україні та світі 14:16
- В аннексированном Крыму полностью истощены два водохранилища - СМИ : NewsMir.info 14:08
- В Крыму заканчивается вода: объявлено о "мертвом объеме" двух водохранилищ : Главред 14:06
- В аннексированном Крыму полностью истощены два водохранилища - СМИ : Дело.ua 14:03
- В Крыму заканчивается вода: объявлено о "мертвом объеме" двух водохранилищ : MY.UA 14:01
- В оккупированном Крыму полностью пересохли два водохранилища, еще одно - на грани : 112.ua 14:00
- В Крыму полностью истощены два водохранилища - мониторинг : ПрессОрг24 13:40
- В оккупированном Крыму полностью истощены 2 водохранилища, третье приближается к "мертвому объему" : Цензор.Нет 13:32
- В оккупированном Крыму пересохли два водохранилища : УНИАН 13:32
- В Крыму полностью истощены два водохранилища, еще одно - на грани высыхания : РБК-Україна 13:16
- В Крыму два водохранилища полностью истощены : Новости N 13:10
- Два водохранилища Крыма полностью истощились : Еспресо TV 13:04