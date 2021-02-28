Во время разгонов протестов в Мьянме погибли 18 человек (54)

Depo 2021.02.28 19:03

В Мьянме правоохранители применили оружие для разгона демонстрантов, в результате чего по меньшей мере 18 человек погибли и еще 30 были ранены Михаил Хомченко Журналист отдела новостей 28 февраля 2021 18:45 Об этом заявили в управлении по правам человека Организации Объединенных Наций, сообщает Depo.ua со ссылкой на The Associated Press. "По сообщениям, гибель людей произошла в результате применения боевых

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