Во время разгонов протестов в Мьянме погибли 18 человек (54)

2021.02.28 (54)2021.02.27 (9) →
- Полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме: 18 человек погибли : Люблю Винницу 21:48
- В ООН подтвердили информацию о 18 погибших во время протестов в Мьянме : Українські національні новини 21:47
- В Мьянме во время протестов погибли по меньшей мере 18 человек, - ООН : Газета День 21:28
- ЕС примет меры в ответ на действия военных в Мьянме - Боррель : PonomarOleg.com 21:20
- При разгоне протестов в Мьянме погибли как минимум 18 человек, - ООН : Вечерние Вести 20:59
- Евросоюз осудил убийства демонстрантов в Мьянме : MY.UA 20:31
- 20:14 28.02.2021 ЕС примет меры в ответ на действия военных в Мьянме - Боррель : Интерфакс-Україна 20:30
- Евросоюз осудил убийства демонстрантов в Мьянме : Укринформ 20:17
- 19:49 28/02/2021 В Мьянме - разгон протестов: погибли 18 человек : ГолосUA 20:06
- Евросоюз осудил насилие и убийство демонстрантов в Мьянме : Сегодня.ua 20:02
- В Мьянме полиция обстреляла протестующих, есть погибшие : UA.news 19:49
- Полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме: много убитых (фоторепортаж) : УНИАН 19:48
- Полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме: 18 человек погибли : ПрессОрг24 19:39
- При разгоне протестов в Мьянме погибли не менее 18 человек, - ООН : #Буквы 19:19
- Возросло количество погибших во время протестов в Мьянме : Gazeta.ua 19:05
- Во время разгонов протестов в Мьянме погибли 18 человек : Depo 19:03
- ЕС пригрозил ответными мерами на убийство демонстрантов в Мьянме : РБК-Україна 18:46
- Полиция Мьянмы открыла огонь по протестующим: 18 человек погибли : Lenta.ua 18:38
- При разгоне протестов в Мьянме погибли как минимум 18 человек, - ООН : РБК-Україна 18:31
- Полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме: 18 человек погибли : DailyUA 18:24
- В Мьянме силовики открыли огонь по протестующим - погибло минимум 10 человек : Преступности.нет 18:18
- 18 погибших за один день. Против протестующих в Мьянме применяют огнестрельное оружие, электрошокеры и газ - фото : Новое Время 18:17
- В Мьянме продолжаются протесты против переворота в стране - расстреляны около 10 человек. Видео : Новости N 18:10
- В Мьянме полиция стреляла по протестующим, погибло минимум 10 человек : Главное 18:06
- Самый кровавый день протестов в Мьянме: убиты минимум 18 человек : DsNews 18:04
- Полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме: десятки убитых (фоторепортаж) : УНИАН 18:02
- Полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме: 18 человек погибли : Українські національні новини 17:47
- ЕС обещает реакцию на гибель мирных протестующих в Мьянме : Українська правда 17:41
- Госпереворот в Мьянме: военные открыли огонь по протестующим, есть погибшие и раненые : Дело.ua 17:33
- На протестах в Мьянме убили по меньшей мере 11 человек : Укринформ 17:32
- В Мьянме расстреливают протестующих против госпереворота: 18 погибших (фото и видео) : Сегодня.ua 17:32
- На протестах в Мьянме убили по меньшей мере 11 человек : MY.UA 17:31
- В Мьянме полиция разогнала протестующих: не менее 5 человек погибли : Крым.Реалии RFE/RL 16:53
- Самый кровавый день протестов в Мьянме - минимум 10 убитых : Gazeta.ua 16:35
- ЕС обещает реакцию на гибель мирных протестующих в Мьянме : УП Європейська правда 16:32
- В Мьянме полиция открыла огонь против простывающих: есть погибшие : Рубрика 16:32
- Столкновения в Мьянме: полиция разогнала протестующих, есть погибшие (видео) : Медиа-группа Объектив 16:10
- 28 февраля, 2021, 15:34 Во время протестов в Мьянме полиция применила боевые патроны, есть жертвы : Західна iнформаційна корпорація 15:47
- В Мьянме продолжаются протесты против власти военных: силовики открыли огонь по митингующим - есть погибшие : Бабель 15:45
- Полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме: число жертв по меньшей мере удвоилось (фото, видео) : Телеграф.com.ua 15:43
- Протесты против военного переворота в Мьянме: силовики открыли огонь по протестующим : MY.UA 14:46
- Постпреда Мьянмы при ООН отстранили за призыв осудить действия военных : Информационный навигатор 14:42
- Протесты против военного переворота в Мьянме: силовики открыли огонь по протестующим (видео) : Фокус 14:34
- 14:08 28.02.2021 Воскресные протесты в Мьянме - военные стреляют боевыми патронами по демонстрантам : Петр и Мазепа 14:11