27.02.2021, 21:26 В Черном море стартовали международные учения НАТО (1)

В Час Пик 2021.02.27 21:45

Гера Кисмет Сегодня, 27 февраля в румынском порту Констанца состоялось официальное открытие учений НАТО "Посейдон 21". Учения в Черном море продлятся до конца следующей недели. Они пройдут под командованием ВМС Румынии, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ. Командование флота в Констанце возглавит запланированные учебные мероприятия на море, на суше и в воздухе, в которых будут участвовать