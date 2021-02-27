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Фокус: Украина

27.02.2021, 21:26 В Черном море стартовали международные учения НАТО (1)

В Час Пик 2021.02.27 21:45
Гера Кисмет Сегодня, 27 февраля в румынском порту Констанца состоялось официальное открытие учений НАТО "Посейдон 21". Учения в Черном море продлятся до конца следующей недели. Они пройдут под командованием ВМС Румынии, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ. Командование флота в Констанце возглавит запланированные учебные мероприятия на море, на суше и в воздухе, в которых будут участвовать
МОРЕ, УЧЕНИЕ, КОНСТАНЦА, КОРАБЛЬ, РУМЫНИЯ, ПОСЕЙДОН, Румыния, Турция, Греция, Франция, Испания, BG, США, Украина
2021.02.28 (1)

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