Леди Гага получила назад своих украденных собак (1)

MY.UA 2021.02.27 16:01
27 февраля, 13:48
Похищенные у выгульщика собак, которому четырежды выстрелили в грудь,
бульдоги вернулись к своей хозяйке Леди Гаге. Животных нашла на улице
женщина, довольно далеко от места происшествия.
Об этом сообщил департамент полиции Лос-Анджелеса в Твиттере.
По информации правоохранителей, собаки были переданы в местный участок
полиции, после чего их вернули певице.
Кроме того, сообщается, что женщина, которая вернула собак, не имеет
ЛЕДИ, ГАГА, СОБАКА, БУЛЬДОГ, ПЕВИЦА, ПИТОМЕЦ, Франция