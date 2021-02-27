Леди Гага получила назад своих украденных собак (1)

MY.UA 2021.02.27 16:01

27 февраля, 13:48 Похищенные у выгульщика собак, которому четырежды выстрелили в грудь, бульдоги вернулись к своей хозяйке Леди Гаге. Животных нашла на улице женщина, довольно далеко от места происшествия. Об этом сообщил департамент полиции Лос-Анджелеса в Твиттере. По информации правоохранителей, собаки были переданы в местный участок полиции, после чего их вернули певице. Кроме того, сообщается, что женщина, которая вернула собак, не имеет