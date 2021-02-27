Древнюю свадебную колесницу раскопали в Помпеях (ФОТО) (36)

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- На раскопках в Помпеях обнаружили прекрасно сохранившуюся церемониальную колесницу (ФОТО) : Экономические новости 20:34
- В Помпеях обнаружили античную колесницу для церемоний : World News 20:27
- На раскопках в Помпеях нашли античную колесницу - она сохранилась практически нетронутой : ZN,UA 20:17
- В Помпеях нашли идеально сохранившуюся античную колесницу : Українські Новини 20:16
- В Помпеях нашли старинную колесницу : Bigmir)net Новости 19:39
- В Помпеях нашли старинную колесницу : NewsMir.info 19:08
- В Помпеях нашли старинную колесницу : MY.UA 19:01
- В Помпеях обнаружили античную колесницу для церемоний : TK Media 18:45
- В Помпеях нашли античную колесницу, которая могла использоваться на свадебных церемониях - фото : Новое Время 18:32
- Археологи нашли в Помпеях уникальную колесницу с эротическими сценами (фото, видео) : Фокус 18:05
- Археологи нашли в Помпеях уникальную колесницу с эротическими сценами : MY.UA 18:01
- Археологи откопали в Помпеях колесницу с эротическими сценами. Ее могли использовать в свадебных ритуалах : ProNews 16:24
- В Помпеях откопали уцелевшую древнюю колесницу с высеченными эротическими сценами (ФОТО, ВИДЕО) : UA-Reporter.com 16:14
- Археологи откопали в Помпеях колесницу с эротическими сценами. Ее могли использовать в свадебных ритуалах : NewsMir.info 16:08
- Археологи откопали в Помпеях колесницу с эротическими сценами. Ее могли использовать в свадебных ритуалах : Гордон 16:06
- В Помпеях откопали свадебную колесницу невесты с эротическими сценами : Вести.ua 15:46
- В Помпеях нашли старинную церемониальную колесницу : УП Європейська правда 15:32
- На раскопках Помпей нашли колесницу : Gazeta.ua 15:05
- 28.02.2021 в 14:33 В Помпеях нашли идеально сохранившуюся античную колесницу : InfoResist.org 14:45
- В Помпеях археологи нашли уцелевшую античную колесницу : Depo 14:33
- В Помпеях нашли уцелевшую колесницу : Рубрика 14:32
- В Помпеях обнаружили уникальную римскую колесницу исключительной сохранности(фото) : Измаил вечерний 13:46
- Археологи нашли в Помпеях уцелевшую античную колесницу, которую могли использовать для свадебных обрядов : Шиповник.ua 13:36
- В Помпеях откопали хорошо сохранившуюся древнюю колесницу с эротическими сценами (фото) : УНИАН 12:47
- В Помпеях обнаружили уникальную римскую колесницу исключительной сохранности : Факты 12:34
- 28 февраля, 2021, 12:12 В Помпеях нашли идеально сохранившуюся античную колесницу с "эротическими" рисунками : Західна iнформаційна корпорація 12:17
- В Помпеях нашли идеально сохранившуюся античную колесницу : Главное 12:06
- В Помпеях нашли идеально сохранившуюся античную колесницу : Запорожские вести 12:04
- Археологи нашли в Помпеях уцелевшую античную колесницу, которую могли использовать для свадебных обрядов : Бабель 11:45
- В Помпеях нашли хорошо сохранившуюся античную колесницу : Українська правда 11:41
- В Помпеях нашли уцелевшую древнюю колесницу с высеченными эротическими сценами : ТСН.ua 11:17
- В Помпеях откопали уцелевшую колесницу с эротическими сценами. Вероятно, ее использовали для свадебных церемоний : Громадське телебачення 11:06
- Недалеко от Помпей нашли церемониальную колесницу I века нашей эры: фото : Інсайдер Житомира 10:43
- Уникальная находка: на раскопках в Помпеях обнаружили уцелевшую античную колесницу: фото : #Буквы 01:19
- В Помпеях откопали уцелевшую древнюю колесницу: впечатляющие фото и видео : 24 канал 00:30