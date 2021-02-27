Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Древнюю свадебную колесницу раскопали в Помпеях (ФОТО)

Древнюю свадебную колесницу раскопали в Помпеях (ФОТО) (36)

Ракурс 2021.02.27 22:25
27 фев 2021, 21:11 В Помпеях раскопали древнюю повозку для торжественных церемоний I века н.э. Колесница украшена сложным декором из бронзы и олова. Часть колесницы окрашена в синий цвет, а орнамент, который был нанесен на бока, выполнен на эротическую тематику, сообщает ANSA. По словам археологов, колесница сохранилась в прекрасном состоянии, несмотря на то, что была под землей на протяжении двадцати веков.
ПОМПЕИ, КОЛЕСНИЦА, АРХЕОЛОГ, ОСАННА, ВЕЗУВИЙ, РАСКОПКА, Италия, Греция
2021.02.28 (36)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021