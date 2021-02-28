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Фокус: Украина

Facebook выплатит $650 млн пользователям за нарушение конфиденциальности (20)

Новое Время 2021.02.28 07:17
28 февраля, 07:08 В 2015 году почти 1,6 млн пользователей обвинили Facebook в нарушении неприкосновенности частной информации (Фото: REUTERS / Regis Duvignau / File Photo) Почти 1,6 млн пользователей Facebook получат минимум по 345 долларов компенсации от соцсети из-за нарушения конфиденциальности - всего компания выплатит более 650 млн долларов. Соответствующее решение принял федеральный судья США Джеймс Донато, сообщает The Guardian.
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2021.02.28 (20)

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