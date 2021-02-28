Facebook выплатит $650 млн пользователям за нарушение конфиденциальности (20)

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- Facebook выплатит пользователям $650 млн за злоупотребление персональными данными : DsNews 11:33
- Facebook выплатит пользователям $650 млн за нарушение конфиденциальности : Всеукраинские вести 10:59
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- Facebook выплатит пользователям сотни миллионов долларов за нарушение конфиденциальности : ForUm 10:35
- Facebook выплатит пользователям $650 млн за нарушение конфиденциальности : ProNews 10:24
- Суд в США обязал Facebook выплатить 650 млн долларов жителям штата Иллинойс : Новости без границ 10:07
- Facebook выплатит пользователям $650 млн за нарушение конфиденциальности : Гордон 10:06
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- Суд обязал Facebook выплатить $650 млн за нарушение конфиденциальности : MY.UA 09:01
- Facebook выплатит $650 миллионов пользователям за нарушение конфиденциальности : Укринформ 08:47
- Суд обязал Facebook выплатить $650 млн за нарушение конфиденциальности : InternetUA 08:44
- Более 1,5 млн пользователей Facebook получат компенсации от соцсети из-за нарушения конфиденциальности : Громадське телебачення 08:36
- Facebook выплатит $650 млн пользователям за нарушение конфиденциальности : Новое Время 07:17
- Фейсбук выплатит по 345 доллара 1,6 миллиону пользователей за нарушение конфиденциальности : Николаевский центр журналистских расследований 03:09
- США: Facebook выплатит 650 млн долларов жителям штата Иллинойс за нарушение конфиденциальности : Ukr-Today.com 02:50
- Facebook выплатит жителям Иллинойса $650 млн за вмешательство в частную жизнь : World News 02:27
- Facebook заплатит $650 млн за нарушение конфиденциальности : Новости N 02:10