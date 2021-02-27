У Зеленского заявили, что санкции СНБО усложнят жизнь предателям и лишат их денег (6)

Glavk.info 2021.02.28 00:06

27 февраля 2021 г., 23:48:00 Санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) против чиновников-военных времен беглого президента Виктора Януковича, которых подозревают в государственной измене, могут "усложнить жизнь предателям и лишить их доступа к деньгам". Об этом сказал представитель президента в Конституционном суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина

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