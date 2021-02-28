Украинский борщ вошел в мировой кулинарный рейтинг (1)

Апостроф 2021.02.28 00:00
суббота, 27 февраля 2021, 23:57
Украинское национальное блюдо - борщ - попало в ТОП-20 лучших супов в мире.
Рейтинг был составлен авторитетным телеканалом CNN.
Украинский борщ упоминается в рейтинге одним из первых: он занял третье
место, а его обошли нигерийский банга и вьетнамский фо.
"Кусочки нежного буряка плавают в ярко-красном бульоне супа, который любят
в Украине и по всей Восточной Европе.
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, Франция
, Россия
, США
, Алжир
, Тунис