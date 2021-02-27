Самолет SkyUp с украинскими туристами с Занзибара застрял в Египте (1)

Укринформ 2021.02.27 00:02
26.02.2021 23:34
Самолет авиакомпании SkyUp с украинцами на борту, совершавший рейс из
Занзибара в Киев, застрял в аэропорту Луксора (Египет).
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика SkyUp.
"Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев, который сделал плановую
остановку на дозаправку в Луксоре (Египет), пока задерживается в этом
аэропорту по техническим причинам", - говорится в сообщении.
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