Самолет SkyUp с украинскими туристами с Занзибара застрял в Египте (1)

Укринформ 2021.02.27 00:02

26.02.2021 23:34 Самолет авиакомпании SkyUp с украинцами на борту, совершавший рейс из Занзибара в Киев, застрял в аэропорту Луксора (Египет). Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика SkyUp. "Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев, который сделал плановую остановку на дозаправку в Луксоре (Египет), пока задерживается в этом аэропорту по техническим причинам", - говорится в сообщении.