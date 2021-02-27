Ворскла - Александрия. Известны стартовые составы (1)

Спорт.ua 2021.02.27 17:39

Команды встретятся в 16-м туре УПЛ 27.02.2021 16:46 Сегодня "Ворскла" в 16-м туре УПЛ примет "Александрию". Начало матча - в 17:00. Стали известны составы команд на матч: "Ворскла": Дмитрий Ризнык, Альюн Ндиайе, Владимир Чеснаков, Игорь Пердута, Aлександр Скляр, Давид Пуцлин, Георгий Цитаишвили, Оливьє Тилль, Ибрахим Кане, Руслан Степанюк, Владислав Кулач Запас: Aлександр Ткаченко, Вадим Сапай, Бредли Де Ноойер, Артем Челядин,