Ворскла - Александрия. Известны стартовые составы (1)

Спорт.ua 2021.02.27 17:39
Команды встретятся в 16-м туре УПЛ
27.02.2021 16:46
Сегодня "Ворскла" в 16-м туре УПЛ примет "Александрию". Начало матча - в
17:00.
Стали известны составы команд на матч:
"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Альюн Ндиайе, Владимир Чеснаков, Игорь Пердута,
Aлександр Скляр, Давид Пуцлин, Георгий Цитаишвили, Оливьє Тилль, Ибрахим
Кане, Руслан Степанюк, Владислав Кулач
Запас: Aлександр Ткаченко, Вадим Сапай, Бредли Де Ноойер, Артем Челядин,
АЛЕКСАНДРИЯ, ВОРСКЛА, КОВАЛЕЦ, ЧЕЛЯДИН, СТЕПАНЮК, МАТЧ, Кулач
, Бабогло
, Бондаренко
, Максимов
, Пуцлин
, Челядин
, Украина